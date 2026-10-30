Francuskie organy ochrony konsumentów wycofują w Europie około 7 milionów prezerwatyw z powodu wad produkcyjnych. Jak informuje Der Spiegel, zakazano sprzedaży 15 rodzajów produktów malezyjskiego producenta z powodu możliwego ryzyka dla użytkowników.

Jakie marki objęto wycofaniem

Ograniczenia dotyczą wybranych produktów marek My Lubie, Einhorn, Adloran, R&S Consumer Goods, Amor, Primeros i You Me. Francuskie władze wstrzymały również import tych produktów. Środki wprowadzono na co najmniej rok i w razie potrzeby mogą zostać przedłużone.

Dochodzenie wobec producenta rozpoczęto po pierwszych wycofaniach latem, które we Francji objęły około 300 tysięcy prezerwatyw. Kontrola wykazała problemy w liniach ultracienkich produktów: różniły się w nich grubość i jakość warstwy lateksu.

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Ryzyko pęknięcia i uszkodzenia

Według organów ochrony konsumentów takie wady mogą powodować pękanie prezerwatyw lub powstawanie otworów. Zwiększa to ryzyko infekcji przenoszonych drogą płciową, a także niechcianej ciąży. Od początku pierwszych wycofań ośmiu użytkowników zgłosiło pęknięcia prezerwatyw związane z analizowanymi partiami.

Władze ostrzegły, że wadliwe produkty mogą nadal znajdować się w sprzedaży lub już być u konsumentów. Osobom, które niedawno używały tych środków antykoncepcyjnych, zaleca się wykonanie testów na infekcje przenoszone drogą płciową oraz, w razie potrzeby, testu ciążowego.

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