Французские органы защиты прав потребителей отзывают в Европе около 7 миллионов презервативов из-за производственных дефектов. Как сообщает Der Spiegel, продажа 15 разновидностей продукции малайзийского производителя запрещена из-за возможного риска для пользователей.

Какие марки попали под отзыв

Ограничения касаются отдельных изделий брендов My Lubie, Einhorn, Adloran, R&S Consumer Goods, Amor, Primeros и You Me. Французские власти также остановили импорт этой продукции. Меры введены как минимум на один год, при необходимости их могут продлить.

Расследование в отношении производителя начали после первых отзывов летом, которые во Франции касались около 300 тысяч презервативов. Проверка выявила проблемы в линейках ультратонких изделий: толщина и качество латексного слоя в них различались.

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Риск разрыва и повреждения

По данным органов защиты прав потребителей, такие дефекты могут привести к разрывам презервативов или появлению отверстий. Это повышает риск инфекций, передающихся половым путем, а также нежелательной беременности. С начала первых отзывов восемь пользователей сообщили о разрывах презервативов, связанных с проанализированными партиями.

Власти предупредили, что дефектные изделия могут по-прежнему находиться в продаже или уже быть у потребителей. Тем, кто недавно пользовался этими средствами контрацепции, рекомендуют пройти тестирование на инфекции, передающиеся половым путем, и при необходимости провериться на беременность.

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