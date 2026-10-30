Франція відкликає 7 млн презервативів через дефекти — Der Spiegel

Французькі органи захисту прав споживачів відкликають у Європі близько 7 мільйонів презервативів через виробничі дефекти. Як повідомляє Der Spiegel, продаж 15 різновидів продукції малайзійського виробника заборонили через можливий ризик для користувачів.

Які марки потрапили під відкликання

Обмеження стосуються окремих виробів брендів My Lubie, Einhorn, Adloran, R&S Consumer Goods, Amor, Primeros і You Me. Французька влада також зупинила імпорт цієї продукції. Заходи запроваджено щонайменше на один рік, за потреби їх можуть продовжити.

Розслідування щодо виробника почали після перших відкликань улітку, які у Франції стосувалися близько 300 тисяч презервативів. Перевірка виявила проблеми у лінійках надтонких виробів: товщина та якість латексного шару в них відрізнялися.

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Ризик розриву та пошкодження

За даними органів захисту прав споживачів, такі дефекти можуть спричинити розриви презервативів або появу отворів. Це підвищує ризик інфекцій, що передаються статевим шляхом, а також небажаної вагітності. Від початку перших відкликань вісім користувачів повідомили про розриви презервативів, пов’язані з проаналізованими партіями.

Влада попередила, що дефектні вироби можуть і далі перебувати у продажу або вже бути у споживачів. Тим, хто нещодавно користувався цими засобами контрацепції, рекомендують пройти тестування на інфекції, що передаються статевим шляхом, і за потреби перевіритися на вагітність.

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