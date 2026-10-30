Wysłanniczka ONZ ds. Cypru María Ángela Holguín po spotkaniu z prezydentem Cypru Nikosem Christodoulidesem oświadczyła, że zachowuje optymizm co do przeprowadzenia do końca roku rozszerzonego spotkania w formacie 5+1. Format ten przewiduje udział dwóch stron wyspy, trzech państw gwarantów — Grecji, Turcji i Wielkiej Brytanii — oraz ONZ.

Jak informuje Cyprus Mail, Holguín zaznaczyła, że przeprowadzenie spotkania zależy od postępów w środkach budowy zaufania, metodologii i merytorycznej części negocjacji. Według niej sekretarz generalny ONZ António Guterres powierzył jej zadanie podejmowania do końca jej mandatu wysiłków na rzecz postępów w uregulowaniu kwestii cypryjskiej.

Trójstronne spotkanie w listopadzie

Holguín określiła rozmowy z Christodoulidesem jako dobre i powiedziała, że chciała usłyszeć jego ocenę cotygodniowych spotkań z przywódcą Turków cypryjskich Tufanem Erhürmanem. Pozytywnie oceniła regularne kontakty między liderami dwóch społeczności wyspy.

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Wysłanniczka ONZ poinformowała, że na 9 listopada zaplanowano spotkanie trójstronne, i wyraziła nadzieję na rezultat już w następnym tygodniu. Po ostatnim spotkaniu we wtorek Christodoulides i Erhürman uzgodnili, że nie będą składać dalszych oświadczeń dotyczących konkretnych aspektów kwestii cypryjskiej przynajmniej do przybycia Holguín.

Różnice w sprawie Waroszy i punktów przejścia

Przed tym spotkaniem Christodoulides podkreślał, że jego propozycja otwarcia i zasiedlenia ogrodzonego obszaru Waroszy pod zarządem ONZ, a także otwarcia portu w Famaguście pod kontrolą UE, jest korzystna dla obu stron. Erhürman oświadczył w ubiegłym tygodniu, że ją odrzucił, ponieważ jego zdaniem nie przewiduje ona wejścia w życie unijnego rozporządzenia o handlu bezpośrednim.

Strony mają również różne podejścia do otwarcia nowych punktów przejścia. Strona grecko-cypryjska uznaje drogę tranzytową między Athienou a przedmieściem Nikozji Aglantzią za jeden punkt przejścia, podczas gdy strona turecko-cypryjska — za dwa. Nierozstrzygnięta pozostaje kwestia jednoczesnego otwarcia przejścia między Louroujiną a Lymbią.

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