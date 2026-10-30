联合国塞浦路斯问题特使玛丽亚·安赫拉·奥尔金在与塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯会晤后表示，她对在年底前举行扩大后的5+1会议仍持乐观态度。该形式包括岛上双方、三个担保国——希腊、土耳其和英国——以及联合国参加。

据Cyprus Mail报道，奥尔金指出，会议能否举行取决于在建立信任措施、方法论以及谈判实质性部分取得的进展。她表示，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯委托她在其任期结束前努力推动塞浦路斯问题的解决。

11月举行三方会议

奥尔金称与赫里斯托祖利季斯的会谈良好，并表示她希望听取他对与土族塞浦路斯人领导人图凡·埃尔许尔曼每周会晤的评估。她积极评价了该岛两个社群领导人之间的定期接触。

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这名联合国特使表示，11月9日计划举行三方会议，并希望最早在下周取得结果。在周二最近一次会晤后，赫里斯托祖利季斯和埃尔许尔曼同意，至少在奥尔金抵达前，不再就塞浦路斯问题的具体方面发表进一步声明。

关于瓦罗沙和过境点的分歧

在此次会晤前，赫里斯托祖利季斯坚持认为，他提出的在联合国管理下开放并安置瓦罗沙围栏区域，以及在欧盟控制下开放法马古斯塔港的建议，对双方都有利。埃尔许尔曼上周表示，他已拒绝该建议，因为在他看来，该建议没有规定欧盟直接贸易条例生效。

双方在开放新的过境点方面也持不同立场。希腊裔塞浦路斯一方认为，阿西耶努与尼科西亚郊区阿格兰齐亚之间的过境道路是一个过境点，而土耳其裔塞浦路斯一方认为是两个。与此同时开放卢鲁吉纳与林比亚之间过境点的问题仍未解决。

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