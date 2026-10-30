Посланница ООН по кипрскому вопросу Мария Анхела Ольгин после встречи с президентом Кипра Никосом Христодулидисом заявила, что сохраняет оптимизм относительно проведения до конца года расширенной встречи в формате 5+1. Этот формат предусматривает участие двух сторон острова, трех государств-гарантов — Греции, Турции и Великобритании — а также ООН.

Как сообщает Cyprus Mail, Ольгин отметила, что проведение встречи зависит от прогресса в мерах укрепления доверия, методологии и содержательной части переговоров. По ее словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поручил ей до завершения своего мандата прилагать усилия для продвижения урегулирования кипрского вопроса.

Трехсторонняя встреча в ноябре

Ольгин назвала переговоры с Христодулидисом хорошими и сказала, что хотела услышать его оценку еженедельных встреч с лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом. Она положительно оценила регулярные контакты между лидерами двух общин острова.

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Посланница ООН сообщила, что на 9 ноября запланирована трехсторонняя встреча, и выразила надежду на результат уже на следующей неделе. После последней встречи во вторник Христодулидис и Эрхюрман договорились не делать дальнейших заявлений по конкретным аспектам кипрского вопроса как минимум до прибытия Ольгин.

Разногласия по Вароше и пунктам пропуска

Перед этой встречей Христодулидис настаивал, что его предложение открыть и заселить огражденный район Вароша под управлением ООН, а также открыть порт Фамагусты под контролем ЕС, является взаимовыгодным. Эрхюрман на прошлой неделе заявил, что отклонил его, поскольку, по его мнению, оно не предусматривает вступления в силу регламента ЕС о прямой торговле.

Стороны также по-разному подходят к открытию новых пунктов пропуска. Греко-кипрская сторона считает транзитную дорогу между Атиену и пригородом Никосии Агланджией одним пунктом пропуска, тогда как турко-кипрская — двумя. Нерешенным остается вопрос одновременного открытия перехода между Луружиной и Лимбией.

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