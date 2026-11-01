Во Флориде президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает смены власти на Кубе примерно в течение двух с половиной лет. В интервью, записанном в штате и опубликованном 31 октября 2026 года, он сказал, что кубинское правительство не продержится намного дольше, и назвал Кубу несостоявшимся государством.

Как сообщает The Rio Times, Трамп отвечал на вопрос консервативного онлайн-ведущего о вероятности того, что семья Кастро сохранит власть в течение следующих двух лет. Президент также заявил, что США вскоре вернут туда людей, но не уточнил, кого именно он имеет в виду и каким образом может произойти смена власти.

Упоминание Венесуэлы и Ирана

Трамп посоветовал обратить внимание на Венесуэлу, где, по данным издания, американские силы в январе 2026 года захватили тогдашнего президента Николаса Мадуро во время военного рейда. Он также заявил, что война США с Ираном продвигается хорошо, а Куба находится ниже Ирана в его перечне приоритетов.

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В то же время президент не объявил конкретного плана, даты или военных мер в отношении Кубы. По его словам, вопрос Кубы определенно будет решен в течение его следующих двух с половиной лет.

Роль Марко Рубио

Трамп отметил, что государственный секретарь США Марко Рубио очень внимательно следит за ситуацией на Кубе, в частности потому, что его родители происходят с Кубы. По информации The Rio Times, 23 октября Рубио призвал кубинцев, стремящихся к переменам, присоединяться к незаметному партнерству с ЦРУ. Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио высмеял этот призыв, назвав его публичной вербовкой в американскую разведку.

На платформе рынков прогнозов Polymarket вероятность того, что президент Кубы Мигель Диас-Канель покинет должность до 31 декабря 2026 года, оценивали в 8%. Такие показатели отражают ставки пользователей, а не официальные прогнозы или решения американских властей.

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