Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о зафиксированном после полуночи движении на польско-российской границе. Туск охарактеризовал это движение как вызывающее обеспокоенность. По его словам, польские и союзнические службы ранее предупреждали о возможных провокациях со стороны Российской Федерации — государства-агрессора.

Предупреждения служб

Как сообщает Interia, Туск заявил об этом перед началом заседания Совета министров. По его словам, в течение некоторого времени польские власти получали от польских и союзнических служб информацию о том, что в первой половине ноября на границе с Россией могут произойти акты диверсии и провокации.

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Усиление безопасности

В связи с этими сигналами польские власти решили направить в район значительные силы полиции, Пограничной службы и антитеррористические подразделения. Туск также сообщил, что предупреждения поступали, в частности, от Алексуса Гринкевича, Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

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