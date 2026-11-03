Premier Polski Donald Tusk poinformował o ruchu zarejestrowanym po północy na granicy polsko-rosyjskiej. Tusk określił ten ruch jako budzący niepokój. Jak powiedział, polskie i sojusznicze służby wcześniej ostrzegały przed możliwymi prowokacjami ze strony Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora.

Ostrzeżenia służb

Jak podaje Interia, Tusk powiedział o tym przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów. Według niego od pewnego czasu polskie władze otrzymywały od polskich i sojuszniczych służb informacje, że w pierwszej połowie listopada na granicy z Rosją mogą dojść do aktów dywersji i prowokacji.

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Wzmocnienie bezpieczeństwa

W związku z tymi sygnałami polskie władze zdecydowały o skierowaniu w ten rejon znacznych sił policji, Straży Granicznej i jednostek antyterrorystycznych. Tusk poinformował również, że ostrzeżenia napływały między innymi od Alexusa Grynkewicha, Naczelnego Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie.

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