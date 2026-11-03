Прем’єр Польщі Туск повідомив про рух на кордоні з Росією — Interia

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про зафіксований після опівночі рух на польсько-російському кордоні. Туск охарактеризував цей рух як такий, що викликає занепокоєння. За його словами, польські та союзницькі служби раніше попереджали про можливі провокації з боку Російської Федерації — держави-агресора.

Попередження служб

Як повідомляє Interia, Туск заявив про це перед початком засідання Ради міністрів. За його словами, протягом певного часу польська влада отримувала від польських і союзницьких служб інформацію, що в першій половині листопада на кордоні з Росією можуть статися акти диверсії та провокації.

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Посилення безпеки

У зв’язку з цими сигналами польська влада вирішила направити до району значні сили поліції, Прикордонної служби та антитерористичні підрозділи. Туск також повідомив, що попередження надходили, зокрема, від Алексуса Гринкевича, Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі.

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