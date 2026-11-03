Выборы в США-2026: в Штатах началось голосование

В Соединённых Штатах открылись первые избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс. Миллионы американцев должны избрать новый состав Палаты представителей и треть Сената.

Первые избирательные участки открылись в северо-восточном штате Вермонт в 5 утра по восточному времени (12:00 по киевскому времени).

Далее голосование начнётся в Коннектикуте, Индиане, Кентукки, Мэне, Нью-Гэмпшире, Нью-Джерси, Нью-Йорке и Вирджинии, где все избирательные участки открываются в 6:00. Последние участки открываются на Аляске и в Вашингтоне в 11:00 по восточному времени, а на Гавайях — в 12:00.

Первые участки закрываются в 18:00 по восточному времени (в час ночи по киевскому времени). Тогда же и ожидается появление первых результатов.

На данный момент уже более 57 миллионов американцев проголосовали досрочно или по почте.

На этих выборах избираются 435 членов Палаты представителей и 35 членов Сената США, а также 39 губернаторов США.

Предварительные прогнозы свидетельствуют о том, что Демократическая партия получит большинство в обеих палатах Конгресса США.

Кандидат от Демократической партии на выборах в Сенат США от штата Мичиган Абдул Эль-Саед собрал $2,4 млн за один день — в воскресенье, 1 ноября. Такой результат стал рекордным для его кампании. Всплеск пожертвований произошел после того, как конгрессвумен-демократка Хейли Стивенс неожиданно поддержала его соперника-республиканца Майка Роджерса.

Накануне промежуточных выборов в США штаты готовят не только сотрудников избирательных участков, но и юристов, которые должны быстро реагировать на возможное вмешательство федеральных властей. Некоторые чиновники уже подготовили шаблоны судебных исков на случай появления федеральных агентов на избирательных участках или попыток изъять бюллетени и избирательное оборудование. В то же время местные власти стараются не пугать избирателей и уверяют, что пока нет подтверждений планов сорвать голосование.

Накануне промежуточных выборов в США местные власти готовят сотрудников избирательных участков к возможному вмешательству федеральных агентов, в частности сотрудников миграционной службы ICE. В штатах отрабатывают действия на случай появления вооруженных силовиков, попыток изъять бюллетени или избирательное оборудование. Особое беспокойство вызывает присутствие наблюдателей Министерства юстиции США, полномочия которых местные власти пытаются четко ограничить.

Накануне промежуточных выборов в Конгресс США местные власти готовятся не только к обычным организационным проблемам, но и к возможному вмешательству федерального правительства. Чиновники опасаются, что администрация Дональда Трампа и его союзники могут попытаться повлиять на голосование, подсчёт бюллетеней или объявление результатов.

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