Wybory w USA w 2026 r.: W Stanach Zjednoczonych rozpoczęło się głosowanie

W Stanach Zjednoczonych otwarto pierwsze lokale wyborcze w ramach wyborów uzupełniających do Kongresu. Miliony Amerykanów mają wybrać nowy skład Izby Reprezentantów oraz jedną trzecią składu Senatu.

Pierwsze lokale wyborcze otwarto w północno-wschodnim stanie Vermont o godz. 5 rano czasu wschodnioamerykańskiego (12:00 czasu kijowskiego).

Następnie głosowanie rozpocznie się w Connecticut, Indianie, Kentucky, Maine, New Hampshire, New Jersey, Nowym Jorku i Wirginii, gdzie wszystkie lokale wyborcze otwierają się o godz. 6:00. Ostatnie lokale wyborcze zostaną otwarte na Alasce i w stanie Waszyngton o godz. 11:00 czasu wschodnioamerykańskiego, a na Hawajach – o godz. 12:00.

Pierwsze lokale wyborcze zamykają się o godz. 18:00 czasu wschodnioamerykańskiego (o godz. 1:00 w nocy czasu kijowskiego). W tym samym czasie spodziewane jest ogłoszenie pierwszych wyników.

Obecnie ponad 57 milionów Amerykanów oddało już swoje głosy w ramach głosowania przedterminowego lub korespondencyjnego.

W tych wyborach wybieranych jest 435 członków Izby Reprezentantów i 35 członków Senatu USA, a także 39 gubernatorów stanów.

Wstępne prognozy wskazują, że Partia Demokratyczna zdobędzie większość w obu izbach Kongresu USA.

Kandydat Partii Demokratycznej w wyborach do Senatu USA ze stanu Michigan, Abdul El-Sayed, zebrał 2,4 mln dolarów w ciągu jednego dnia – w niedzielę, 1 listopada. Wynik ten okazał się rekordowy dla jego kampanii. Gwałtowny wzrost darowizn nastąpił po tym, jak demokratyczna kongresmenka Hayley Stevens niespodziewanie poparła jego republikańskiego rywala, Mike’a Rogersa.

W przededniu wyborów uzupełniających w USA stany przygotowują nie tylko pracowników lokali wyborczych, ale także prawników, którzy mają szybko reagować na ewentualną ingerencję władz federalnych. Niektórzy urzędnicy przygotowali już wzory pozwów sądowych na wypadek pojawienia się agentów federalnych w lokalach wyborczych lub prób konfiskaty kart do głosowania i sprzętu wyborczego. Jednocześnie władze lokalne starają się nie zastraszać wyborców i zapewniają, że na razie nie ma potwierdzeń co do planów zakłócenia głosowania.

W przededniu wyborów uzupełniających w USA władze lokalne przygotowują pracowników lokali wyborczych na ewentualną interwencję agentów federalnych, w szczególności funkcjonariuszy służby imigracyjnej ICE. W poszczególnych stanach opracowuje się procedury na wypadek pojawienia się uzbrojonych funkcjonariuszy sił porządkowych oraz prób przejęcia kart do głosowania lub sprzętu wyborczego. Szczególne zaniepokojenie budzi obecność obserwatorów z Departamentu Sprawiedliwości USA, których uprawnienia władze lokalne starają się wyraźnie ograniczyć.

W przededniu wyborów uzupełniających do Kongresu USA władze lokalne przygotowują się nie tylko na typowe problemy organizacyjne, ale także na ewentualną ingerencję rządu federalnego. Urzędnicy obawiają się, że administracja Donalda Trumpa i jego sojusznicy mogą próbować wpłynąć na głosowanie, liczenie kart do głosowania lub ogłoszenie wyników.

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