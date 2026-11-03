2026年美国大选：美国各地已开始投票

美国国会中期选举的首批投票站已开放。数百万美国选民将选举产生新一届众议院议员及参议院三分之一的席位。

首批投票站于东部时间凌晨5点（基辅时间12:00）在东北部佛蒙特州开放。

随后，康涅狄格州、印第安纳州、肯塔基州、缅因州、新罕布什尔州、新泽西州、纽约州和弗吉尼亚州的投票将陆续开始，这些州的投票站均于东部时间上午6:00开放。 最后开放的投票站位于阿拉斯加和华盛顿州，于东部时间上午11:00开放；夏威夷州的投票站则于中午12:00开放。

首批投票站将于东部时间18:00（基辅时间凌晨1点）关闭。预计届时将公布首批计票结果。

目前已有超过5700万美国人通过提前投票或邮寄投票投出了自己的选票。

本次选举将选出435名美国众议院议员、35名美国参议员以及39位美国州长。

初步预测显示，民主党将在美国国会参众两院均获得多数席位。

密歇根州民主党参议员候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德在11月1日（周日）单日筹集了240万美元，创下了其竞选活动的最高纪录。 捐款激增发生在民主党女众议员海莉·史蒂文斯意外表态支持其共和党对手迈克·罗杰斯之后。

在美国中期选举前夕，各州不仅在培训投票站工作人员，还准备了律师团队，以迅速应对联邦政府可能的干预。 一些官员已经准备好了诉讼模板，以防联邦特工出现在投票站，或试图没收选票和选举设备。 与此同时，地方政府正努力避免吓退选民，并保证目前尚无证据表明存在破坏投票的计划。

在美国中期选举前夕，地方政府正指导投票站工作人员应对联邦特工（特别是移民与海关执法局（ICE）人员）可能进行的干预。 各州正在演练应对武装执法人员出现、企图没收选票或选举设备的应急预案。 美国司法部观察员的出现引发了特别担忧，地方政府正试图明确限制其职权范围。

在美国国会中期选举前夕，地方政府不仅在为常规的组织问题做准备，也在为联邦政府可能的干预做准备。 官员们担心，唐纳德·特朗普政府及其盟友可能会试图影响投票、计票或结果公布。

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