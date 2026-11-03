Государственный суд Боснии и Герцеговины приговорил шестерых бывших членов Второй Романийской бригады в общей сложности к 83 годам лишения свободы за преступления против человечности, совершенные близ Соколаца в 1992 году. Как сообщает Balkan Insight, приговор суда первой инстанции может быть обжалован.

Приговоры обвиняемым

Момчило Паича приговорили к 20 годам лишения свободы, Миладина Гашевича — к 15 годам. Бранислав Кезунович, Желько Гашевич, Ядранко Сука и Никола Копривица получили по 12 лет лишения свободы.

Суд оправдал бывшего командира полицейского участка Соколаца Драгомира Обрадовича и Алексу Гордича, которого обвиняли как заместителя командира военной полиции. Судебная палата заявила, что обвинение не доказало существование общего преступного замысла. В отношении Обрадовича суд не установил иных действий или сознательного содействия преступлениям, а в отношении Гордича — конкретных действий.

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События в Новосеоци

Согласно приговору, осужденные знали о широкомасштабном и систематическом нападении на босняцкое гражданское население в районе Соколаца, продолжавшемся с мая по сентябрь 1992 года. Суд пришел к выводу, что целью операции в селе Новосеоци была этническая чистка населения, которое ранее сдало оружие и было лояльно властям боснийских сербов в Соколаце.

В ночь на 22 сентября 1992 года члены Второй Романийской бригады расположились вокруг села. По версии суда, мужчин задержали, сообщив, что их предназначат для обмена, а женщин и детей автобусом вывезли в Сараево. Мужчин двумя грузовиками доставили в местность Иван-Поле, где, согласно приговору, были убиты 44 человека. Их останки обнаружили в 2000 году.

Судебное разбирательство началось в мае 2021 года. Производство в отношении Милана Тупаича и Момира Кезуновича прекратили после их смерти.

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