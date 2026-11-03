Суд Боснії засудив шістьох ексвійськових до 83 років — Balkan Insight

Державний суд Боснії і Герцеговини засудив шістьох колишніх членів Другої Романійської бригади до сукупно 83 років ув’язнення за злочини проти людяності, скоєні поблизу Соколаца у 1992 році. Як повідомляє Balkan Insight, вирок суду першої інстанції може бути оскаржений.

Вироки обвинуваченим

Момчила Паїча засудили до 20 років позбавлення волі, Міладіна Гашевича — до 15 років. Бранислав Кезунович, Желько Гашевич, Ядранко Сука та Нікола Копривиця отримали по 12 років ув’язнення.

Суд виправдав колишнього командира поліцейської дільниці Соколаца Драгомира Обрадовича та Алексу Гордіча, якого обвинувачували як заступника командира військової поліції. Судова палата зазначила, що обвинувачення не довело існування спільного злочинного задуму. Щодо Обрадовича суд не встановив інших дій або свідомого сприяння злочинам, а щодо Гордіча — конкретних дій.

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Події у Новосеоці

Згідно з вироком, засуджені знали про широкомасштабний і систематичний напад на босняцьке цивільне населення в районі Соколаца, що тривав із травня до вересня 1992 року. Суд дійшов висновку, що метою операції в селі Новосеоці було етнічне очищення населення, яке раніше здало зброю та було лояльним до влади боснійських сербів у Соколаці.

У ніч проти 22 вересня 1992 року члени Другої Романійської бригади розташувалися навколо села. За версією суду, чоловіків затримали, повідомивши, що їх призначать для обміну, а жінок і дітей автобусом вивезли до Сараєва. Чоловіків двома вантажівками доправили до місцевості Іван-Полє, де, за вироком, убили 44 людини. Їхні рештки виявили у 2000 році.

Судовий розгляд розпочався у травні 2021 року. Провадження щодо Мілана Тупаїча та Момира Кезуновича припинили після їхньої смерті.

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