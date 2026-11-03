波黑法院判处6名前军人共83年监禁刑——Balkan Insight

波斯尼亚和黑塞哥维那国家法院判处6名前第二罗马尼亚旅成员合计83年监禁，罪名是在1992年索科拉茨附近犯下危害人类罪。正如Balkan Insight报道，一审判决可以上诉。

被告获刑

莫姆奇洛·帕伊奇被判处20年监禁，米拉丁·加舍维奇被判处15年。布拉尼斯拉夫·凯祖诺维奇、热利科·加舍维奇、亚德兰科·苏卡和尼古拉·科普里维察各被判处12年监禁。

法院宣告索科拉茨警察局前局长德拉戈米尔·奥布拉多维奇无罪，并宣告被控担任宪兵副指挥官的阿莱克萨·戈尔迪奇无罪。审判庭指出，控方未能证明存在共同犯罪计划。就奥布拉多维奇而言，法院未认定其存在其他行为或明知地协助犯罪；就戈尔迪奇而言，法院未认定其存在具体行为。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

诺沃塞奥齐事件

根据判决，已被定罪者知晓1992年5月至9月期间在索科拉茨地区针对波什尼亚克平民的大规模和系统性袭击。法院认定，在诺沃塞奥齐村开展行动的目的是对当地居民进行种族清洗；这些居民此前已交出武器，并忠于索科拉茨的波斯尼亚塞族当局。

1992年9月22日夜间，第二罗马尼亚旅成员部署在村庄周围。根据法院的说法，男子被拘留，并被告知他们将被安排用于交换；妇女和儿童则乘巴士被送往萨拉热窝。男子被两辆卡车运往伊万-波列地区，根据判决，44人在那里被杀害。他们的遗骸于2000年被发现。

审判于2021年5月开始。针对米兰·图帕伊奇和莫米尔·凯祖诺维奇的诉讼在二人死亡后终止。

关注我们在