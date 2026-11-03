Sąd Bośni skazał sześciu byłych żołnierzy na 83 lata — Balkan Insight

Sąd Państwowy Bośni i Hercegowiny skazał sześciu byłych członków Drugiej Brygady Romanijskiej na łącznie 83 lata więzienia za zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione w pobliżu Sokolaca w 1992 roku. Jak informuje Balkan Insight, wyrok sądu pierwszej instancji może zostać zaskarżony.

Wyroki dla oskarżonych

Momčilo Pajić został skazany na 20 lat pozbawienia wolności, a Miladin Gašević — na 15 lat. Branislav Kezunović, Željko Gašević, Jadranko Suka i Nikola Koprivica otrzymali po 12 lat więzienia.

Sąd uniewinnił byłego komendanta komisariatu policji w Sokolacu Dragomira Obradovicia oraz Aleksę Gordicia, oskarżonego jako zastępca dowódcy żandarmerii wojskowej. Izba orzekająca stwierdziła, że oskarżenie nie udowodniło istnienia wspólnego planu przestępczego. W odniesieniu do Obradovicia sąd nie ustalił innych działań ani świadomego pomagania w zbrodniach, a w odniesieniu do Gordicia — konkretnych działań.

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Wydarzenia w Novoseoci

Zgodnie z wyrokiem skazani wiedzieli o szeroko zakrojonym i systematycznym ataku na bośniacką ludność cywilną w rejonie Sokolaca, który trwał od maja do września 1992 roku. Sąd uznał, że celem operacji we wsi Novoseoci było czystki etniczne ludności, która wcześniej złożyła broń i była lojalna wobec władz bośniackich Serbów w Sokolacu.

W nocy 22 września 1992 roku członkowie Drugiej Brygady Romanijskiej rozmieścili się wokół wsi. Według sądu mężczyzn zatrzymano, informując ich, że zostaną przeznaczeni do wymiany, natomiast kobiety i dzieci wywieziono autobusem do Sarajewa. Mężczyzn przewieziono dwiema ciężarówkami w rejon Ivan-Polje, gdzie, według wyroku, zabito 44 osoby. Ich szczątki odnaleziono w 2000 roku.

Proces rozpoczął się w maju 2021 roku. Postępowanie wobec Milana Tupajicia i Momira Kezunovicia umorzono po ich śmierci.

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