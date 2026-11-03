W Czechach tysiące ludzi wyszły na ulice Pragi i innych miast, protestując przeciw rządowej propozycji zniesienia abonamentu na media publiczne. Pracownicy Czeskiego Radia i Czeskiej Telewizji rozpoczęli również 24-godzinny strajk, informuje Interia.

Strajk i ograniczone nadawanie

Od północy Czeskie Radio i Czeska Telewizja znacznie ograniczyły emisję. Ponieważ prawo nie pozwala im całkowicie przerwać nadawania, emitowano powtórki i skrócone serwisy informacyjne. Słuchaczom i widzom wyjaśniano także powody akcji protestacyjnej.

Kierownictwo nadawców publicznych zapewniło, że w razie sytuacji nadzwyczajnych odbiorcy otrzymają pełną informację. W trakcie strajku przekazywano w szczególności aktualne komunikaty o sytuacji na drogach. W większości publicznych rozgłośni radiowych przed 8:00, 12:00 i 18:00 emitowano oświadczenia inicjatywy „Publicznie”, która zorganizowała protest.

Wiecie w kilku miastach

Demonstracje odbyły się między innymi w Pradze, Brnie, Ostrawie, Libercu i Hradcu Králové. W praskiej akcji uczestniczyli studenci i artyści: osiem oddzielnych kolumn zbiegło się na placu Wacława. Według szacunków organizatorów zgromadziło się tam 25 tysięcy osób.

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W Ostrawie protestowało około tysiąca osób, a w Libercu i Karlowych Warach po kilkaset. Wszystkie akcje rozpoczęły się o 16:36 — jest to nawiązanie do głosowania w pierwszym czytaniu projektu, które odbyło się o 4:36 w nocy z 23 na 24 października. Wówczas inicjatywę poparto głosami koalicji rządzącej.

Stanowiska opozycji i rządu

Opozycja twierdzi, że projekt nie był publicznie omawiany, i domaga się jego wycofania z parlamentu. Tego samego żądali uczestnicy protestów. Premier Andrej Babiš odrzucił tę propozycję, podkreślając, że rezygnacja z abonamentu jest częścią programu koalicji przedstawionego po ubiegłorocznych wyborach.

Pracownicy mediów i uczestnicy akcji uważają, że zmiana modelu finansowania może zagrozić niezależności publicznego radia i telewizji oraz ograniczyć finansowanie programów dla dzieci i młodzieży. Jednym z symboli protestu stały się gazetowe czapki stylizowane na postać z czołówki czeskiego programu telewizyjnego „Dobranoc”.

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