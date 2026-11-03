В Чехии тысячи людей вышли на улицы Праги и других городов в знак протеста против предложения правительства отменить абонентскую плату за общественное вещание. Сотрудники Чешского радио и Чешского телевидения также начали 24-часовую забастовку, сообщает Interia.

Забастовка и ограниченное вещание

С полуночи Чешское радио и Чешское телевидение существенно ограничили эфир. Поскольку закон не позволяет им полностью прекратить вещание, в эфир выходили повторы и сокращённые информационные выпуски. Слушателям и зрителям также объясняли причины протестной акции.

Руководство общественных вещателей заверило, что в случае чрезвычайных ситуаций аудитория получит полную информацию. Во время забастовки, в частности, передавали актуальные сообщения о дорожной ситуации. На большинстве общественных радиостанций перед 8:00, 12:00 и 18:00 транслировали заявления инициативы «Публично», организовавшей протест.

Митинги в нескольких городах

Демонстрации прошли, в частности, в Праге, Брно, Остраве, Либереце и Градец-Кралове. В пражской акции участвовали студенты и деятели искусства: восемь отдельных колонн сошлись на Вацлавской площади. По оценке организаторов, там собрались 25 тысяч человек.

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В Остраве протестовали около тысячи человек, а в Либереце и Карловых Варах — по нескольку сотен. Все акции начались в 16:36 — это отсылка к голосованию в первом чтении по проекту, которое состоялось в 4:36 в ночь с 23 на 24 октября. Тогда инициативу поддержали голосами правительственной коалиции.

Позиции оппозиции и правительства

Оппозиция заявляет, что проект публично не обсуждался, и требует отозвать его из парламента. Такое же требование выдвигали участники протестов. Премьер-министр Андрей Бабиш отверг это предложение, подчеркнув, что отказ от абонентской платы является частью программы коалиции, представленной после прошлогодних выборов.

Работники медиа и участники акций считают, что изменение модели финансирования может угрожать независимости общественных радио и телевидения, а также сократить финансирование программ для детей и молодёжи. Одним из символов протеста стали газетные шапки, стилизованные под персонажа из заставки чешской телепрограммы «Спокойной ночи».

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