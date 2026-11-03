捷克民众抗议取消公共媒体收视费——Interia

捷克数千人走上布拉格及其他城市的街头，抗议政府提出取消公共广播收视费的建议。捷克广播电台和捷克电视台的员工也发起了为期24小时的罢工，Interia报道。

罢工与限制播出

自午夜起，捷克广播电台和捷克电视台大幅限制播出。由于法律不允许它们完全停止播出，节目播出了重播内容和精简版新闻简报。听众和观众也获悉了抗议行动的原因。

公共广播机构管理层保证，如遇紧急情况，受众将获得完整信息。罢工期间，尤其播报了最新道路交通信息。大多数公共广播电台在8:00、12:00和18:00前播出了组织抗议活动的“公开”倡议组织的声明。

多个城市举行集会

布拉格、布尔诺、俄斯特拉发、利贝雷茨和赫拉德茨-克拉洛韦等地举行了示威活动。学生和艺术家参加了布拉格的行动：八支独立队伍汇聚在瓦茨拉夫广场。组织者估计，现场聚集了2.5万人。

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约1000人在俄斯特拉发参加抗议，利贝雷茨和卡罗维发利各有数百人参加。所有活动均于16:36开始——这指的是法案一读表决的时间，该表决于10月23日至24日夜间4:36进行。当时，该倡议获得了执政联盟投票支持。

反对派与政府的立场

反对派表示，该法案未经过公开讨论，并要求将其从议会撤回。抗议参与者也提出了同样的要求。总理安德烈·巴比什拒绝了这一提议，并强调取消收视费是联盟在去年选举后提出的纲领的一部分。

媒体工作者和活动参与者认为，改变资金模式可能威胁公共广播和电视的独立性，并减少对儿童和青少年节目的资助。抗议活动的标志之一是报纸制成的帽子，其造型模仿捷克电视节目《晚安》片头中的角色。

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