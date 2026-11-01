美国总统唐纳德·特朗普在佛罗里达州表示，他预计古巴将在大约两年半内发生政权更迭。在该州录制并于2026年10月31日发布的一次采访中，他称古巴政府不会再维持太久，并将古巴称为一个失败国家。

据《The Rio Times》报道，特朗普是在回答一名保守派网络主持人提出的问题，该问题涉及卡斯特罗家族在未来两年内继续掌权的可能性。总统还表示，美国很快会把人送回那里，但没有具体说明他指的是谁，也没有说明政权更迭可能以何种方式发生。

提及委内瑞拉和伊朗

特朗普建议关注委内瑞拉。据该媒体称，美军于2026年1月在一次军事突袭中抓获了时任总统尼古拉斯·马杜罗。他还表示，美国与伊朗的战争进展顺利，而古巴在他的优先事项清单中排在伊朗之后。

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与此同时，特朗普没有宣布有关古巴的具体计划、日期或军事措施。按他的说法，古巴问题肯定会在他接下来的两年半内得到解决。

马尔科·鲁比奥的作用

特朗普指出，美国国务卿马尔科·鲁比奥正非常密切地关注古巴局势，尤其是因为他的父母来自古巴。据《The Rio Times》报道，10月23日，鲁比奥呼吁寻求改变的古巴人加入与中央情报局的低调合作关系。古巴外交部副部长卡洛斯·费尔南德斯·德·科西奥嘲笑了这一呼吁，称其为公开招募人员加入美国情报机构。

在预测市场平台Polymarket上，古巴总统米格尔·迪亚斯-卡内尔在2026年12月31日前离任的概率被估计为8%。这些数值反映的是用户的投注，而非美国当局的官方预测或决定。

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