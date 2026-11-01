葡萄牙警方于周日清晨拆除了里斯本罗西乌广场和波尔图若昂一世广场上参加抗议高房价活动人士搭建的帐篷营地。正如德国之声报道，在参加和平周六游行的人士在广场上搭起帐篷后，行动于当地时间约凌晨4时30分开始。

拘留与受伤情况

执法人员使用盾牌和警棍驱散人群。警方表示，个别示威者向执法人员投掷瓶子和油漆。据警方称，里斯本有6人被拘留，波尔图有7人被拘留，原因是拒绝执行解散的要求。

警方还称有13名警员受伤，其中8人被送往医院。声明未说明受伤平民的人数。与此同时，Acampada Lisboa运动表示，超过30名抗议者受伤，其中10人住院。一名代表波尔图被拘留者的律师称，鉴于行动规模和所采取的措施，警方的行动不成比例。

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因租赁法案引发的抗议

在营地被拆除前数小时，逾千人穿过里斯本市中心，抗议不断加深的住房危机。抗议参与者要求中右翼少数派政府放弃相关计划，这些计划将简化驱逐程序，并取消对新合同租金的限制。

葡萄牙总理路易斯·蒙特内格罗排除了撤回该法案的可能性，但承认在最终表决前可能对其作出修改。德国之声称，自2017年以来，该国房产价格已上涨逾一倍。

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