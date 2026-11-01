至少九名特朗普内阁部长成为投诉对象——《时代》周刊

据《时代》周刊报道，在美国，总统唐纳德·特朗普15名内阁成员中，至少有9人因可能违反《哈奇法案》而成为正式投诉的对象。这些投诉涉及政府官员的行为，包括他们在国会中期选举前参加支持共和党候选人的活动。

10月，商务部长霍华德·卢特尼克、内政部长道格·伯古姆以及联邦通信委员会主席布伦丹·卡尔，与特朗普一同在阿拉斯加州瓦西拉举行的集会上亮相，以支持共和党参议员丹·沙利文。国防部长皮特·赫格塞思10月20日与共和党联邦众议员德里克·范·奥登一同出现在威斯康星州，并在五角大楼组织的、聚焦国防生产的巡访期间向制造业工人发表讲话。

副总统J.D.万斯和伯古姆也在堪萨斯州托皮卡的一场集会上发表讲话。国务卿马尔科·鲁比奥在得克萨斯州科珀斯克里斯蒂的一场活动期间曾短暂与特朗普一同登台。8月，交通部长肖恩·达菲支持共和党人迈克·罗杰斯在密歇根州参议院选举中的候选资格。

《哈奇法案》的限制

1939年通过的《哈奇法案》限制美国行政部门雇员的政治活动。其中，该法禁止利用职务权力或影响力干预选举。针对官员在集会上发言的投诉还涉及一项规定，即不得在政治活动中使用或表明官方职务。美国特别检察官办公室（OSC）负责监督该法的遵守情况。

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Democracy Defenders Fund和无国界记者组织10月就阿拉斯加集会提出投诉，并要求OSC调查特朗普、卢特尼克、伯古姆和卡尔的行为。9月，这些组织还就达菲在密歇根州的亮相及其对罗杰斯的支持提出了单独投诉。

政府立场与制裁

特朗普政府否认相关指控，称其代表以私人身份参加政治活动，《哈奇法案》允许这样做，而且他们的行为得到了律师和伦理专家的批准。白宫发言人劳伦·比斯告诉《时代》周刊，政府高级官员可以讨论时事、政策以及与该政策相关的候选人，以推进政府议程。

Campaign Legal Center也就涉嫌使用纳税人资金投放政治广告提出投诉，该组织称这些广告意在影响选举结果。OSC完成调查后，大多数联邦雇员的纪律处分由功绩制保护委员会决定；涉及部长和高级官员的调查结论则提交给总统。可能的民事处罚包括罚款、停职或训诫。

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