Щонайменше дев’ять міністрів Трампа стали фігурантами скарг — TIME

У США щонайменше дев’ять із 15 міністрів кабінету президента Дональда Трампа стали фігурантами формальних скарг про можливе порушення Закону Гетча, повідомляє TIME. Скарги стосуються дій посадовців адміністрації, зокрема їхньої участі в заходах на підтримку кандидатів-республіканців перед проміжними виборами до Конгресу.

У жовтні міністр торгівлі Говард Лутнік, міністр внутрішніх справ Даг Бергам і голова Федеральної комісії зі зв’язку Брендан Карр виступили разом із Трампом на мітингу у Василлі, штат Аляска, на підтримку сенатора-республіканця Дена Саллівана. Міністр оборони Піт Гегсет 20 жовтня з’явився у Вісконсині разом із конгресменом-республіканцем Дерріком Ван Орденом і звернувся до працівників виробництва під час організованого Пентагоном туру, присвяченого оборонному виробництву.

Віцепрезидент Джей Ді Венс і Бергам також виступили на мітингу в Топіці, штат Канзас. Держсекретар Марко Рубіо коротко вийшов на сцену разом із Трампом під час заходу в Корпус-Крісті, штат Техас. У серпні міністр транспорту Шон Даффі підтримав кандидатуру республіканця Майка Роджерса на виборах до Сенату в Мічигані.

Обмеження Закону Гетча

Ухвалений 1939 року Закон Гетча обмежує політичну активність працівників виконавчої влади США. Він, зокрема, забороняє використовувати службові повноваження або вплив для втручання у вибори. Скарги щодо виступів посадовців на мітингах стосуються також норми, яка не дозволяє використовувати або вказувати офіційну посаду під час політичної діяльності. Дотримання закону контролює Управління спеціального радника США (OSC).

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Democracy Defenders Fund і «Репортери без кордонів» у жовтні подали скаргу через мітинг на Алясці та попросили OSC розслідувати дії Трампа, Лутніка, Бергама і Карра. У вересні ці організації подали окрему скаргу щодо появи Даффі в Мічигані та його підтримки Роджерса.

Позиція адміністрації та санкції

Адміністрація Трампа відкидає звинувачення, заявляючи, що її представники брали участь у політичних подіях у приватній якості, що допускає Закон Гетча, а їхні дії погодили юристи й фахівці з етики. Речниця Білого дому Лорен Біс сказала TIME, що високопосадовці адміністрації можуть обговорювати поточні події, політику та кандидатів, пов’язаних із цією політикою, для просування порядку денного адміністрації.

Campaign Legal Center також подав скаргу щодо ймовірного використання коштів платників податків для політичної реклами, яка, за твердженням організації, мала вплинути на результати виборів. Після розслідування OSC дисциплінарні заходи для більшості федеральних службовців визначає Merit Systems Protection Board, а щодо міністрів і старших посадовців висновки передають президентові. Серед можливих цивільних стягнень — штраф, відсторонення від роботи або догана.

Читай нас у