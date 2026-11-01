Соціал-демократи Естонії висунули Всевіова кандидатом у прем’єри — ERR News

Рада Соціал-демократичної партії Естонії (SDE) офіційно підтримала висунення Йонатана Всевіова кандидатом на посаду прем’єр-міністра на виборах до Рійґікоґу, які відбудуться 7 березня 2027 року. Про це повідомляє ERR News.

Кандидат від соціал-демократів

Всевіов залишив посаду генерального секретаря Міністерства закордонних справ, щоб балотуватися на виборах наступної весни. Він очолить список SDE у четвертому виборчому окрузі, до якого входять повіти Гар’юмаа та Рапламаа.

Кандидатуру Всевіова рада партії схвалила в неділю за пропозицією лідера SDE Лаурі Ляенеметса. За словами голови партії, соціал-демократи йтимуть на вибори об’єднаною командою та ставлять за мету перемогу.

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Заяви про роль Естонії в Європі

Ляенеметс заявив, що підтримка SDE з часу попередніх виборів до Рійґікоґу 2023 року зросла втричі. Він пов’язав це з роботою давніх членів партії та нових учасників і наголосив на потребі надалі нарощувати підтримку.

Під час звернення до ради Всевіов закликав Естонію проводити амбітнішу зовнішню політику та активніше впливати на формування майбутнього Європи. Він заявив, що країна має мати сильний і впливовий голос у рішеннях, які стосуються континенту, а також самостійно дбати про те, щоб у майбутній Європі було місце для її свободи.

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