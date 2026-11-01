Совет Социал-демократической партии Эстонии (SDE) официально поддержал выдвижение Йонатана Всевиова кандидатом на пост премьер-министра на выборах в Рийгикогу, которые состоятся 7 марта 2027 года. Об этом сообщает ERR News.

Кандидат от социал-демократов

Всевиов покинул должность генерального секретаря Министерства иностранных дел, чтобы баллотироваться на выборах следующей весной. Он возглавит список SDE в четвертом избирательном округе, в который входят уезды Харьюмаа и Рапламаа.

Совет партии одобрил кандидатуру Всевиова в воскресенье по предложению лидера SDE Лаури Ляэнеметса. По словам председателя партии, социал-демократы пойдут на выборы единой командой и ставят целью победу.

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Заявления о роли Эстонии в Европе

Ляэнеметс заявил, что поддержка SDE со времени предыдущих выборов в Рийгикогу в 2023 году выросла втрое. Он связал это с работой давних членов партии и новых участников и подчеркнул необходимость и далее наращивать поддержку.

Во время обращения к совету Всевиов призвал Эстонию проводить более амбициозную внешнюю политику и активнее влиять на формирование будущего Европы. Он заявил, что страна должна иметь сильный и влиятельный голос в решениях, касающихся континента, а также самостоятельно заботиться о том, чтобы в будущей Европе нашлось место для ее свободы.

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