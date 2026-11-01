В Сербии задержали главу криминальной полиции — Al Jazeera

В Сербии задержали главу Управления криминальной полиции Марко Кричака и полицейского командира по борьбе с организованной преступностью Бошко Шекуловича. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением и неисполнении служебных обязанностей, сообщает Al Jazeera.

Подозрения в отношении должностных лиц

Главный прокурор Белграда Ненад Стефанович заявил, что действия Кричака и Шекуловича, по версии следствия, нанесли ущерб правам бывшего руководителя белградской полиции Веселина Милича.

Подозрения возникли во время расследования майского убийства предполагаемого представителя криминальной среды в ресторане Белграда. Милича задержали через несколько дней после убийства по подозрению в несообщении о преступлении и помощи исполнителю.

Находясь под стражей, Милич начал юридические действия против Кричака и Шекуловича. Он обвинил их в предоставлении прокуратуре неполных и ложных доказательств.

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Прокуратура отрицает политическую связь

Студенческие группы ранее обвиняли Кричака в жестокости во время действий полиции на демонстрациях, которые способствовали падению правящей Сербской прогрессивной партии Александра Вучича. На прошлой неделе они потребовали отстранить Кричака и нескольких руководителей полиции и спецслужб в рамках масштабных реформ.

В то же время Стефанович заявил, что задержание не связано с результатом парламентских выборов. На досрочных выборах 25 октября победу одержало поддерживаемое студентами движение «Студенческий список», завершив 14-летнее правление Сербской прогрессивной партии Вучича.

Задержания произошли в день, когда тысячи людей в Нови-Саде почтили память 16 погибших в результате обрушения бетонного навеса на недавно реконструированном железнодорожном вокзале два года назад. Участники акции почтили каждую жертву минутой молчания.

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