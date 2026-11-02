Во Франции кандидат в президенты от правоцентристской партии Horizons, бывший премьер-министр Эдуар Филипп отказался участвовать в праймериз по определению единого кандидата от правоцентристских сил на выборах 2027 года.

Отказ от совместного голосования

Филипп заявил об этом 1 ноября в вечерней программе телеканала TF1. Он отверг инициативу своего соперника, также бывшего премьер-министра Габриэля Атталя, который на прошлой неделе предложил провести такое голосование. «Я не думаю, что эти праймериз состоятся», — сказал Филипп, объяснив, что они приведут лишь к «расколу» и «путанице», сообщает France 24.

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Решения кандидатов до февраля

По словам Филиппа, претенденты должны до февраля определиться со своими дальнейшими действиями. Он также отметил, что кандидаты должны взять на себя ответственность, что может означать выход из гонки тех из них, кто имеет более низкую поддержку, чтобы усилить позиции правоцентристов.

Филипп, возглавлявший правительство президента Эмманюэля Макрона в 2017–2020 годах, опережает в опросах других правоцентристских претендентов. В опросах лидирует глава ультраправого Национального объединения Марин Ле Пен, тогда как сильные позиции также имеет Жан-Люк Меланшон из партии «Непокорённая Франция». Первый тур выборов запланирован на 18 апреля, второй — на 2 мая.

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