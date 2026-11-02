We Francji kandydat na prezydenta z centroprawicowej partii Horizons, były premier Édouard Philippe, odmówił udziału w prawyborach mających wyłonić jednego kandydata sił centroprawicowych w wyborach w 2027 roku.

Odmowa wspólnego głosowania

Philippe poinformował o tym 1 listopada w wieczornym programie stacji TF1. Odrzucił inicjatywę swojego rywala, również byłego premiera Gabriela Attala, który w ubiegłym tygodniu zaproponował przeprowadzenie takiego głosowania. „Nie sądzę, aby te prawybory się odbyły” — powiedział Philippe, wyjaśniając, że doprowadzą one jedynie do „podziału” i „zamieszania”, informuje France 24.

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Decyzje kandydatów do lutego

Według Philippe’a kandydaci muszą do lutego zdecydować o swoich dalszych działaniach. Zaznaczył również, że kandydaci powinni wziąć na siebie odpowiedzialność, co może oznaczać wycofanie się z wyścigu tych z nich, którzy mają niższe poparcie, aby wzmocnić pozycję centroprawicy.

Philippe, który stał na czele rządu prezydenta Emmanuela Macrona w latach 2017–2020, wyprzedza w sondażach innych kandydatów centroprawicy. W sondażach prowadzi liderka skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, a silną pozycję ma także Jean-Luc Mélenchon z partii Niepokorna Francja. Pierwsza tura wyborów jest zaplanowana na 18 kwietnia, a druga na 2 maja.

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