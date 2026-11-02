В Нови-Саде в Сербии тысячи людей должны были собраться, чтобы почтить память 16 погибших в результате обрушения бетонного навеса на недавно отремонтированном железнодорожном вокзале. Трагедия произошла два года назад во втором по величине городе страны, сообщает Taipei Times.

Катастрофа вызвала общенациональный траур и вопросы относительно многомиллионной реконструкции станции. Она также стала толчком к одним из крупнейших протестов в Сербии со времени падения тогдашнего президента Слободана Милошевича в 2000 году.

Родственники погибших требуют ответственности

Дияна Хрка, 27-летний сын которой Стефан погиб во время обрушения, заявила, что ей становится все труднее возвращаться на место трагедии. По ее словам, поддержка участников протестов дала ей надежду на справедливость и возможность добиться ответственности вместе с людьми, которые ее поддерживают.

Хрка стала одним из ключевых символов протестов. Она подчеркнула, что за смерть ее сына до сих пор никто не понес ответственности, и выразила надежду, что изменения в стране ускорят расследование.

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Протесты повлияли на выборы

Требования прозрачного расследования вывели на улицы сотни тысяч людей и сыграли важную роль в победе на досрочных выборах списка, поддержанного студенческим движением. Он получил около 140 мест в 250-местном парламенте Сербии, что позволяет ему самостоятельно сформировать правительство.

После признания поражения партией президента Александра Вучича студенты призвали активизировать расследования коррупционных дел и резонансных убийств, а также провести новые расследования в отношении проектов, начатых предыдущими властями. Движение также потребовало отставки руководителей нескольких ключевых государственных органов, в том числе полиции и спецслужб.

Расследования трагедии в Нови-Саде продолжаются, однако судебный процесс еще не начался. Бывшему министру строительства, транспорта и инфраструктуры Горану Весичу, который подал в отставку через несколько дней после обрушения, в прошлом году предъявили обвинение в тяжком преступлении против общественной безопасности вместе с еще 12 людьми.

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