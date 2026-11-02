В Болгарии состоялся второй тур президентских выборов, в котором соперничали действующая президентка Илияна Йотова и бывший премьер-министр переходного правительства Андрей Гюров. Как сообщает Taipei Times, в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому было назначено повторное голосование.

Итоги первого тура

В первом туре Йотова опередила Гюрова, но не преодолела 50-процентный порог. В выборах участвовали 27 кандидатов, а явка стала рекордно низкой. Экзитполы должны были опубликовать после завершения голосования, а результат ожидали после подсчета бюллетеней.

Победа Йотовой сделала бы ее первой избранной президенткой Болгарии. В январе она стала исполняющей обязанности президента после отставки Румена Радева, который пошел на парламентские выборы и победил. Радев, поддерживающий Йотову, сейчас является премьер-министром Болгарии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Атаки на суда в Черном море

Выборы проходили на фоне серии атак беспилотников на торговые суда у черноморского побережья Болгарии в течение последнего месяца. По данным издания, есть опасения, что погибли около двух десятков моряков. После атак правительство обратилось к союзникам за помощью в усилении морской безопасности.

В среду греческое контейнерное судно затонуло после удара морских дронов. Оба кандидата осудили атаки и призвали к дипломатическому завершению войны. Румен Радев заявил, что последствия ударов «выгодны Российской Федерации», государству-агрессору.

Гюрова поддерживают прозападные реформистские партии. Он также давно выражал поддержку Украине и во время работы премьер-министром подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Киевом. Среди политиков, поддержавших Гюрова, — бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Читай нас в