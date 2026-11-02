Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди назвал заговором расследование в Бельгии по делу о предполагаемом отмывании денег, которое, как сообщается, касается членов его семьи и соратников. Это были его первые публичные комментарии после обысков в домах нескольких родственников в Брюсселе.

Обыски в Бельгии

Примерно за две недели до заявления президента бельгийская полиция провела обыски в нескольких объектах недвижимости в Брюсселе, а также в провинциях Фламандский Брабант и Валлонский Брабант. Следственные действия проходили в рамках производства по подозрениям в отмывании денег, связанном с доходами от добычи полезных ископаемых в ДР Конго.

Как сообщает Anadolu Agency, судебное расследование было открыто по запросу федеральной прокуратуры после жалоб, поданных неправительственными организациями в июле 2025 года.

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Реакция президента

Во время обращения к представителям конголезской диаспоры в России Чисекеди обвинил политических оппонентов в кампании по его дискредитации. По его словам, ее цель — нанести ущерб его репутации.

Президент заявил, что после обысков до сих пор не были обнародованы доказательства, подтверждающие подозрения. Он также сказал, что ожидает информации о результатах следственных действий, уже привлек команду адвокатов для ответа на обвинения и заявил, что лица, ответственные за разграбление минеральных богатств региона, хорошо известны.

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