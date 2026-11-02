Президент ДР Конго назвав розслідування в Бельгії змовою — Anadolu Agency

Президент Демократичної Республіки Конго Фелікс Цшісекеді назвав змовою розслідування в Бельгії щодо ймовірного відмивання коштів, яке, за повідомленнями, стосується членів його родини та соратників. Це були його перші публічні коментарі після обшуків у помешканнях кількох родичів у Брюсселі.

Обшуки у Бельгії

Бельгійська поліція приблизно за два тижні до заяви президента провела обшуки в кількох об'єктах нерухомості у Брюсселі, а також у провінціях Фламандський Брабант і Валлонський Брабант. Слідчі дії відбувалися в межах провадження щодо підозр у відмиванні коштів, пов'язаних із доходами від видобутку корисних копалин у ДР Конго.

Як повідомляє Anadolu Agency, судове розслідування відкрили на запит федеральної прокуратури після скарг, поданих неурядовими організаціями у липні 2025 року.

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Реакція президента

Під час звернення до представників конголезької діаспори в Росії Цшісекеді звинуватив політичних опонентів у кампанії з дискредитації. За його словами, її метою є завдати шкоди його репутації.

Президент заявив, що після обшуків досі не оприлюднили доказів, які б підтверджували підозри. Він також сказав, що чекає інформації про результати слідчих дій, уже залучив команду адвокатів для відповіді на звинувачення та заявив, що відповідальні за розграбування мінеральних багатств регіону добре відомі.

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