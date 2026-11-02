Prezydent Demokratycznej Republiki Konga Félix Tshisekedi nazwał spiskiem śledztwo w Belgii w sprawie domniemanego prania pieniędzy, które według doniesień dotyczy członków jego rodziny i współpracowników. Były to jego pierwsze publiczne komentarze od czasu przeszukań w domach kilku krewnych w Brukseli.

Przeszukania w Belgii

Około dwa tygodnie przed oświadczeniem prezydenta belgijska policja przeprowadziła przeszukania w kilku nieruchomościach w Brukseli, a także w prowincjach Brabancja Flamandzka i Brabancja Walońska. Czynności śledcze odbywały się w ramach postępowania dotyczącego podejrzeń o pranie pieniędzy powiązanych z dochodami z wydobycia surowców mineralnych w DR Konga.

Jak informuje Anadolu Agency, śledztwo sądowe wszczęto na wniosek federalnej prokuratury po skargach złożonych przez organizacje pozarządowe w lipcu 2025 roku.

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Reakcja prezydenta

Podczas wystąpienia do przedstawicieli kongijskiej diaspory w Rosji Tshisekedi oskarżył politycznych przeciwników o prowadzenie kampanii mającej na celu jego zdyskredytowanie. Według niego jej celem jest zaszkodzenie jego reputacji.

Prezydent oświadczył, że od czasu przeszukań wciąż nie upubliczniono dowodów potwierdzających podejrzenia. Powiedział również, że oczekuje informacji o wynikach czynności śledczych, już zaangażował zespół prawników do odpowiedzi na zarzuty oraz stwierdził, że osoby odpowiedzialne za rabunek bogactw mineralnych regionu są dobrze znane.

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