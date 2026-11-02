W Bułgarii odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzyli się urzędująca prezydentka Iliana Jotowa i były premier rządu tymczasowego Andrej Gjurow. Jak podaje Taipei Times, w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50% głosów, dlatego wyznaczono ponowne głosowanie.

Wyniki pierwszej tury

W pierwszej turze Jotowa wyprzedziła Gjurowa, ale nie przekroczyła progu 50%. W wyborach uczestniczyło 27 kandydatów, a frekwencja była rekordowo niska. Sondaże exit poll miały zostać opublikowane po zakończeniu głosowania, a wyniku oczekiwano po przeliczeniu kart do głosowania.

Zwycięstwo Jotowej uczyniłoby ją pierwszą wybraną prezydentką Bułgarii. W styczniu została pełniącą obowiązki prezydenta po rezygnacji Rumena Radewa, który wystartował w wyborach parlamentarnych i je wygrał. Radew, który popiera Jotową, jest obecnie premierem Bułgarii.

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Ataki na statki na Morzu Czarnym

Wybory odbywały się w cieniu serii ataków dronów na statki handlowe u wybrzeży Bułgarii nad Morzem Czarnym w ciągu ostatniego miesiąca. Według publikacji istnieją obawy, że mogło zginąć około dwóch tuzinów marynarzy. Po atakach rząd zwrócił się do sojuszników o pomoc w zwiększeniu bezpieczeństwa morskiego.

W środę grecki kontenerowiec zatonął po uderzeniu dronów morskich. Obaj kandydaci potępili ataki i wezwali do dyplomatycznego zakończenia wojny. Rumen Radew oświadczył, że skutki uderzeń są „korzystne dla Federacji Rosyjskiej”, państwa-agresora.

Gjurowa popierają prozachodnie partie reformistyczne. Od dawna wyrażał on również poparcie dla Ukrainy, a podczas pracy na stanowisku premiera podpisał z Kijowem umowę o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Wśród polityków, którzy poparli Gjurowa, jest były premier Bułgarii Bojko Borisow.

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