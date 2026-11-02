W Stanach Zjednoczonych średnia cena filiżanki kawy wynosi 9,33 dolara. Mieszkańcy Lansing w stanie Michigan opowiedzieli o rosnących wydatkach na kawę, paliwo, czynsz i media, informuje ABC News.

Kurier Nicholas Kolach, który zarabia 17,50 dolara na godzinę, kupuje teraz kawę poza domem tylko raz w tygodniu. Jak powiedział, napój w lokalnej kawiarni Hob Nob kosztował go 10 dolarów wraz z napiwkiem. Wcześniej zaglądał tam trzy–cztery razy w tygodniu, ale po opłaceniu czynszu i rachunków, jak mówi Kolach, nie stać go na to.

Koszty kawiarni

Właścicielka Hob Nob, Trisha Kosloski, oświadczyła, że jej koszty dostaw wzrosły o około 50%, ponieważ przewoźnicy przerzucają wyższe koszty paliwa na klientów. Według niej po pierwszej rundzie powszechnych ceł ogłoszonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa ceny całej kawy dla jej lokalu wzrosły o co najmniej 30%.

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Kosloski wiąże również wzrost cen ziaren kawy z cłami wobec krajów produkujących kawę. Dodała, że ogłoszone w lipcu 50-procentowe cła na towary z Kanady wpłynęły na branżę, ponieważ znaczna część ziaren przeznaczonych na rynek amerykański jest palona w Kanadzie. Z powodu rosnących kosztów, jak powiedziała, ona i większość pracowników kawiarni mają drugą pracę.

Paliwo i koszty biznesowe

Cena benzyny w USA utrzymuje się w pobliżu 4,30 dolara za galon, czyli 3,8 litra. To około dolara więcej niż średnia w 2025 roku. Studenci Uniwersytetu Stanowego Michigan i lokalni przedsiębiorcy powiedzieli ABC News, że z tego powodu trudniej jest im tankować samochody i utrzymywać pojazdy służbowe.

Właściciel firmy produkującej legalne produkty z konopi Josh Mayo poinformował, że cena słoików na jego towary wzrosła z 16–20 do 35–45 centów, a tub do pakowania — z 35 do 55–65 centów. Skarżył się także na niepewność dla biznesu związaną z decyzjami taryfowymi. W 7. okręgu wyborczym Michigan, który ma urzędującego przedstawiciela Partii Republikańskiej, obawy dotyczące kosztów życia mogą wpłynąć na głosowanie w wyborach śródokresowych.

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