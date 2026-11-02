W wywiadzie dla polskiej gazety Rzeczpospolita minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys oświadczył, że jego kraj jest gotowy natychmiast przyjść Polsce z pomocą w razie zagrożenia. Wyraził również przekonanie, że Litwa i Polska będą działać razem, informuje RMF24.

Wspólne interesy bezpieczeństwa

Budrys podkreślił, że interesy narodowe Litwy w dużej mierze pokrywają się z interesami Polski oraz jej obawami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego. Według niego bezpieczeństwo Litwy jest ściśle powiązane z bezpieczeństwem Polski.

Szef litewskiego MSZ zaznaczył, że Polska jest naturalnie zainteresowana zagwarantowaniem bezpieczeństwa całego Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz ochroną jego północno-wschodniego odcinka. Dodał, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której na wspólnej granicy dochodzi do incydentów, a Litwa pozostaje bezczynna.

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Wybory w USA i NATO

Komentując wybory środka kadencji w USA, zaplanowane na 3 listopada, Budrys powiedział, że nie oczekuje zasadniczych zmian w amerykańskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Jego zdaniem Waszyngton w ostatnich miesiącach kontynuował wcześniejsze podejście do sojuszników, a wynik głosowania nie zmieni stosunku USA do państw wschodniej flanki NATO, w tym Polski i Litwy.

Minister oświadczył również, że Władimir Putin, rosyjski przywódca państwa-agresora, dąży do faktycznej likwidacji NATO. Zdaniem Budrysa państwa europejskie powinny przejąć inicjatywę polityczną, jasno określać własne oczekiwania oraz skuteczniej chronić swoje interesy i bezpieczeństwo.

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