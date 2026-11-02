Komitet Izby Gmin Wielkiej Brytanii ds. biznesu, innowacji, nauki i handlu stwierdził, że rząd nie wypracował spójnej strategii w relacjach z Chinami. W raporcie posłowie ostrzegli, że bez niezależnego kursu Londyn ryzykuje znalezieniem się pod wpływem decyzji Waszyngtonu lub Pekinu. Poinformował o tym The Guardian.

Przewodniczący komitetu, laburzysta Liam Byrne, oświadczył, że niespójne podejście rządu uniemożliwia brytyjskim firmom planowanie działalności i stwarza ryzyko dla handlu z Unią Europejską. Zdaniem komitetu władze nie zdołały ani zapewnić brytyjskim firmom możliwości handlowych, ani kontrolować wzrostu nieoszacowanych ryzyk w relacjach z ChRL.

Inwestycje i ochrona handlu

Posłowie zaproponowali ustanowienie nowych zasad dla relacji gospodarczych z Chinami. W szczególności raport zaleca wyznaczenie „czerwonej strefy” branż zamkniętych dla chińskich inwestycji, a także „zielonej strefy” sektorów, w których handel należy wspierać.

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Komitet wezwał również do przygotowania instrumentów handlowych służących przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji, w tym potencjalnych ceł na chińskie samochody elektryczne. Downing Street nie wykluczało takiego kroku. Minister ds. biznesu Jonathan Reynolds wcześniej oświadczył, że decyzje będą podejmowane zgodnie z interesami kraju.

Ryzyko oddalenia się od UE

W raporcie wspomniano o decyzji z marca o zablokowaniu budowy wartej 1,5 mld funtów elektrowni wiatrowej w Szkocji, planowanej przez chińską firmę Ming Yang. Po wieloletnich negocjacjach projekt zatrzymano z powodu nieokreślonych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Komitet zaliczył również awaryjne przejęcie kontroli nad British Steel, należącą do chińskich właścicieli, do przejawów reaktywnego i nieprzejrzystego podejścia.

Posłowie podkreślili, że UE już wprowadziła cła na chińskie samochody elektryczne, ograniczyła liczbę hybrydowych aut, które można importować z Chin, oraz rozważa mechanizm blokowania dostaw, jeśli Pekin wykorzysta handel jako narzędzie nacisku. Zdaniem Byrne’a Wielka Brytania powinna być gotowa rozważyć dynamiczne dostosowanie do podejścia UE, w tym w kwestii ceł na samochody elektryczne, aby brytyjskie firmy nie utraciły dostępu do europejskich kontraktów produkcyjnych.

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