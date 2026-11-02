Комитет Палаты общин Великобритании по вопросам бизнеса, инноваций, науки и торговли заявил, что правительство не сформировало целостную стратегию в отношениях с Китаем. В докладе депутаты предупредили: без самостоятельного курса Лондон рискует оказаться под влиянием решений Вашингтона или Пекина. Об этом сообщает The Guardian.

Председатель комитета, лейборист Лиам Бирн, заявил, что непоследовательный подход правительства не позволяет британскому бизнесу планировать работу и создает риски для торговли с Европейским союзом. По выводу комитета, власти не смогли ни обеспечить коммерческие возможности для британских компаний, ни контролировать рост непросчитанных рисков в отношениях с КНР.

Инвестиции и торговая защита

Депутаты предложили установить новые правила для экономических отношений с Китаем. В частности, в докладе рекомендуется определить «красную зону» отраслей, закрытых для китайских инвестиций, а также «зеленую зону» секторов, где торговлю следует поощрять.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Комитет также призвал подготовить торговые инструменты для противодействия недобросовестной конкуренции, в частности потенциальные пошлины на китайские электромобили. Даунинг-стрит не исключала такого шага. Министр по делам бизнеса Джонатан Рейнольдс ранее заявлял, что решения будут приниматься в соответствии с интересами страны.

Риск отдаления от ЕС

В докладе упоминается решение в марте заблокировать строительство ветроэнергетического завода в Шотландии стоимостью 1,5 млрд фунтов стерлингов, которое планировала китайская компания Ming Yang. После многолетних переговоров проект остановили из-за неуточненных рисков для безопасности. Комитет также отнес к проявлениям реактивного и непрозрачного подхода экстренное взятие под контроль British Steel, принадлежавшей китайским владельцам.

Депутаты подчеркнули, что ЕС уже ввел пошлины на китайские электромобили, ограничил количество гибридных автомобилей, которые можно импортировать из Китая, и рассматривает механизм блокирования поставок в случае использования Пекином торговли как инструмента давления. По мнению Бирна, Великобритания должна быть готова рассмотреть динамическое согласование с подходом ЕС, в том числе по пошлинам на электромобили, чтобы британские компании не потеряли доступ к европейским производственным контрактам.

Читай нас в