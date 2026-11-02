На промежуточных выборах в США, которые состоятся 3 ноября, американцы голосуют не только за представителей Конгресса. На избирательных участках также избирают треть состава Сената, а в 36 штатах — губернаторов. Какие полномочия имеют эти должностные лица и почему борьба за их места имеет значение для всей страны — рассказываем далее.

Что именно будет в бюллетене, зависит от штата, в котором проживает избиратель. На федеральном уровне американцы выбирают всех 435 членов Палаты представителей и часть Сената. Кроме того, в некоторых штатах одновременно проходят выборы местных должностных лиц. Эти выборы имеют большое значение, ведь от их результатов зависит, какая партия будет контролировать Конгресс, а также кто будет принимать решения на уровне отдельных штатов.

Палата представителей

Палата представителей — одна из двух палат Конгресса США. В её состав входят 435 членов, которых также называют конгрессменами и конгрессвумен. Количество представителей от каждого штата зависит от численности его населения: чем больше людей там проживает, тем больше мест у штата в Палате. Вместе с Сенатом Палата представителей образует Конгресс — законодательный орган США. Именно Конгресс имеет полномочия принимать федеральные законы и объявлять войну.

Выборы в Палату представителей проходят каждые два года. Поэтому на этих промежуточных выборах американцы переизбирают все 435 мест. Члены Палаты могут предлагать законопроекты и резолюции, вносить поправки в законы, а также инициировать процедуру импичмента федеральных должностных лиц. Контроль над Палатой представителей имеет важное значение для обеих основных партий США — Республиканской и Демократической. Партия, которая получит большинство, будет иметь больше возможностей влиять на повестку дня и продвигать собственные законодательные инициативы.

По данным пресс-галереи Палаты представителей, на момент публикации в её составе насчитывалось 218 республиканцев, 214 демократов и один независимый представитель. Ещё два места оставались вакантными.

Сенат

На этих выборах американцы также определяют состав части Сената. Из общего числа 100 мест в верхней палате Конгресса на голосование вынесено 35. Это чуть больше трети состава. Каждый штат имеет двух сенаторов независимо от численности населения. Их избирают на шесть лет, а выборы проходят таким образом, чтобы примерно треть мест в Сенате обновлялась каждые два года. Такая система позволяет не переизбирать весь состав палаты одновременно.

Согласно приведенным данным, в Сенате сейчас 53 республиканца, 45 демократов и два независимых сенатора. Сенат обладает отдельными полномочиями, которых нет у Палаты представителей. В частности, он утверждает назначения, которые производит президент США. Это касается, например, кандидатур на высокие государственные должности. Также Сенат ратифицирует международные договоры.

Есть исключения: для утверждения вице-президента и договоров, связанных с внешней торговлей, требуется также согласие Палаты представителей. Кроме того, именно Сенат рассматривает дела об импичменте федеральных должностных лиц после того, как Палата представителей выдвигает обвинения. Таким образом, контроль над Сенатом влияет не только на принятие законов, но и на то, кого президент сможет назначить на ключевые государственные должности и какие международные соглашения получат поддержку.

Губернаторы

Помимо федеральных должностей, 3 ноября американцы будут выбирать губернаторов в 36 штатах. Это руководители исполнительной власти на уровне штата. Национальная ассоциация губернаторов США называет их главными исполнительными должностными лицами штатов и территорий страны.

Губернаторы отвечают за исполнение законов и государственных программ на местах. Они могут назначать должностных лиц штата, утверждать его бюджет, а также координировать реагирование на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия. Кроме того, губернаторы представляют интересы своих штатов в отношениях с федеральными властями. В то же время полномочия губернаторов не одинаковы по всей стране. Их объем зависит от конституции конкретного штата, местного законодательства и устоявшихся политических практик.

Обычно губернатора избирают на четыре года. Исключение составляют Нью-Гэмпшир и Вермонт: там этот срок составляет всего два года. Выборы губернаторов важны, поскольку именно эти должностные лица принимают многие решения, которые напрямую влияют на повседневную жизнь жителей штатов. Речь идет, в частности, о местных бюджетах, работе государственных учреждений, реагировании на чрезвычайные ситуации и исполнении законов.

Почему эти выборы важны

Промежуточные выборы в США определяют не только состав Конгресса. Они также показывают, какая политическая сила будет иметь большее влияние на федеральном уровне и в отдельных штатах. Результаты голосования могут изменить баланс сил в Палате представителей и Сенате. Это повлияет на то, насколько легко президентской администрации будет продвигать свои законодательные инициативы, утверждать назначения и реализовывать политический курс.

В то же время выборы губернаторов определят руководителей исполнительной власти в 36 штатах. Поэтому для американцев эта предвыборная гонка имеет значение сразу на нескольких уровнях — от федеральной политики до решений, которые принимаются непосредственно в их штатах. Об этом пишет CNN.

Кандидат от Демократической партии на выборах в Сенат США от штата Мичиган Абдул Эль-Саед собрал 2,4 млн долларов за один день — в воскресенье, 1 ноября. Такой результат стал рекордным для его кампании. Всплеск пожертвований произошел после того, как конгрессвумен-демократка Хейли Стивенс неожиданно поддержала его соперника-республиканца Майка Роджерса.

Накануне промежуточных выборов в США штаты готовят не только сотрудников избирательных участков, но и юристов, которые должны быстро реагировать на возможное вмешательство федеральных властей. Некоторые чиновники уже подготовили шаблоны судебных исков на случай появления федеральных агентов на избирательных участках или попыток изъять бюллетени и избирательное оборудование. В то же время местные власти стараются не пугать избирателей и уверяют, что пока нет подтверждений планов сорвать голосование.

Накануне промежуточных выборов в США местные власти готовят сотрудников избирательных участков к возможному вмешательству федеральных агентов, в частности сотрудников миграционной службы ICE. В штатах отрабатывают действия на случай появления вооруженных силовиков, попыток изъять бюллетени или избирательное оборудование. Особое беспокойство вызывает присутствие наблюдателей Министерства юстиции США, полномочия которых местные власти пытаются четко ограничить.

Накануне промежуточных выборов в Конгресс США местные власти готовятся не только к обычным организационным проблемам, но и к возможному вмешательству федерального правительства. Чиновники опасаются, что администрация Дональда Трампа и его союзники могут попытаться повлиять на голосование, подсчёт бюллетеней или объявление результатов.

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