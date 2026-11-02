Трамп назвал Эль-Сайеда джихадистом на митинге в Айове — The Guardian

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Дабьюке, штат Айова, 1 ноября неоднократно назвал кандидата от Демократической партии в Сенат от Мичигана Абдула Эль-Сайеда джихадистом. Об этом сообщает The Guardian. Трамп также заявил, что Конгрессу пришлось бы приобрести специальный металлодетектор для Эль-Сайеда в случае его избрания.

Заявления на митинге

Эль-Сайед является прогрессивным кандидатом-демократом и практикующим мусульманином. По словам Трампа, голосовать за Эль-Сайеда было бы безумием. Президент также противопоставил ему кандидата-республиканца Майка Роджерса, заявив, что стране не нужны коммунисты, джихадисты и «Братья-мусульмане».

Выступление состоялось за два дня до промежуточных выборов в США, запланированных на вторник. По данным издания, борьба за сенатское кресло от Мичигана является напряженной и может существенно повлиять на то, какая партия будет контролировать Сенат после голосования.

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Поддержка соперника

Дополнительное внимание к гонке привлекла бывшая соперница Эль-Сайеда на демократических праймериз Хейли Стивенс. Она проиграла ему праймериз в августе, отказалась участвовать в совместной кампании и потребовала, чтобы он публично дистанцировался от рекламы внешней группы. В ней рост цен связывали с военной поддержкой США войны Израиля в Газе.

Эль-Сайед призвал Стивенс не приходить на мероприятие, где они должны были выступить вместе в воскресенье. После этого Стивенс поддержала его соперника-республиканца Майка Роджерса. Трамп одобрительно отозвался о ее решении и призвал ее присоединиться к Республиканской партии.

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