Trump nazwał El-Sayeda dżihadystą na wiecu w Iowa — The Guardian

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie nazwał kandydata Partii Demokratycznej do Senatu z Michigan, Abdula El-Sayeda, dżihadystą podczas wiecu wyborczego w Dubuque w stanie Iowa 1 listopada. Informuje o tym The Guardian. Trump powiedział również, że Kongres musiałby kupić specjalny wykrywacz metali dla El-Sayeda, gdyby został wybrany.

Wypowiedzi na wiecu

El-Sayed jest postępowym kandydatem Demokratów i praktykującym muzułmaninem. Według Trumpa głosowanie na El-Sayeda byłoby szaleństwem. Prezydent przeciwstawił mu także republikańskiego kandydata Mike'a Rogersa, mówiąc, że kraj nie potrzebuje komunistów, dżihadystów i Bractwa Muzułmańskiego.

Wystąpienie odbyło się dwa dni przed wyborami środka kadencji w USA, zaplanowanymi na wtorek. Według gazety walka o mandat senatorski z Michigan jest zacięta i może znacząco wpłynąć na to, która partia będzie kontrolować Senat po głosowaniu.

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Poparcie dla przeciwnika

Dodatkową uwagę do wyścigu przyciągnęła była rywalka El-Sayeda w prawyborach Demokratów, Haley Stevens. Przegrała z nim prawybory w sierpniu, odmówiła udziału we wspólnej kampanii i zażądała, aby publicznie odciął się od reklamy zewnętrznej grupy. Łączyła ona wzrost cen z amerykańskim wsparciem wojskowym dla wojny Izraela w Strefie Gazy.

El-Sayed wezwał Stevens, aby nie przychodziła na wydarzenie, na którym mieli wspólnie wystąpić w niedzielę. Następnie Stevens poparła jego republikańskiego rywala, Mike'a Rogersa. Trump pozytywnie ocenił jej decyzję i wezwał ją do dołączenia do Partii Republikańskiej.

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