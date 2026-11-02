特朗普在艾奥瓦州集会上称埃尔-赛义德为圣战分子——《卫报》

据《卫报》报道，美国总统唐纳德·特朗普11月1日在艾奥瓦州迪比克举行的一场竞选集会上，多次称密歇根州民主党联邦参议员候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德为圣战分子。特朗普还表示，如果埃尔-赛义德当选，国会将不得不为他购买一个特殊的金属探测器。

集会上的言论

埃尔-赛义德是一名进步派民主党候选人，也是一名践行信仰的穆斯林。特朗普称，为埃尔-赛义德投票将是疯狂的。总统还将他与共和党候选人迈克·罗杰斯进行对比，称国家不需要共产主义者、圣战分子和穆斯林兄弟会。

此次演讲在定于周二举行的美国中期选举前两天发表。据该媒体报道，密歇根州参议员席位的争夺十分激烈，并可能显著影响投票后哪个政党控制参议院。

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支持对手

埃尔-赛义德在民主党初选中的前对手海莉·史蒂文斯也为这场选战带来了额外关注。她在8月的初选中败给了他，拒绝参与联合竞选活动，并要求他公开与一个外部团体的广告保持距离。该广告将物价上涨与美国对以色列在加沙战争的军事支持联系起来。

埃尔-赛义德敦促史蒂文斯不要参加原定于周日两人共同出席的活动。此后，史蒂文斯支持了他的共和党对手迈克·罗杰斯。特朗普称赞了她的决定，并敦促她加入共和党。

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