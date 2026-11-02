Przed wyborami śródokresowymi w USA grupa postępowych kandydatów Partii Demokratycznej, którzy ostro krytykują izraelską kampanię wojskową w Gazie i opowiadają się za zakończeniem amerykańskiej pomocy wojskowej, może zdobyć mandaty w Izbie Reprezentantów. Jak podaje Jerusalem Post, w Izraelu jest to postrzegane jako potencjalne wyzwanie dla tradycyjnego ponadpartyjnego poparcia dla państwa Izrael w Waszyngtonie.

Według oceny gazety co najmniej siedmioro kandydatów może dołączyć do obecnej grupy postępowych ustawodawców znanej jako Squad. Ich możliwe pojawienie się w Kongresie następuje w obliczu pogłębiających się podziałów wewnątrz Partii Demokratycznej dotyczących polityki USA wobec Izraela po wojnie w Gazie.

Kandydaci i ich wypowiedzi

Wśród wyróżniających się kandydatów jest były kontroler Nowego Jorku Brad Lander, który ubiega się o mandat w 10. okręgu wyborczym stanu Nowy Jork. Powiedział CBS News, że widział na Zachodnim Brzegu „czystki etniczne”. Lander twierdził również, że izraelscy osadnicy wypędzali Palestyńczyków z wiosek w Dolinie Jordanu i podpalali domy.

Kandydat z 13. okręgu Michigan Donovan McKinney nazwał działania Izraela w Gazie ludobójstwem i oświadczył, że poparłby zakończenie pomocy USA dla Izraela, gdyby stwierdzono fakt ludobójstwa. Powiedział, że sam zapoznał się z definicją tego pojęcia po tym, jak ONZ, według jego słów, opisała sytuację w taki sposób.

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Kandydatka z 13. okręgu Nowego Jorku Dalia Avila-Chevalier krytykowała dalsze finansowanie i uzbrajanie Izraela przez Stany Zjednoczone. Uczestniczyła również w propalestyńskich protestach na Uniwersytecie Columbia, w tym w wiecu 8 października 2023 roku.

Wezwania do ograniczenia wsparcia dla Izraela

Kandydatka z Kalifornii Angela Gonzales-Torres poparła zakończenie pomocy USA dla Izraela, sankcje oraz blokowanie dostaw uzbrojenia. Oświadczyła również, że poparcie dla ruchu Boycott, Divestment and Sanctions, czyli BDS, jest minimalnie koniecznym stanowiskiem.

Lekarz Adam Hamawy, który kandyduje w 12. okręgu New Jersey i pracował w Gazie podczas wojny, wielokrotnie oskarżał Izrael o ludobójstwo. Według jego słów doświadczenie pracy w Gazie przekonało go, że musi wpływać na to, jak w Waszyngtonie wydawane są pieniądze amerykańskich podatników.

Członkini Izby Reprezentantów Alexandria Ocasio-Cortez, jedna z najbardziej wpływowych postępowych demokratów, wcześniej oświadczyła, że bezwarunkowa pomoc dla Izraela przyczyniła się do tego, co nazwała ludobójstwem w Gazie. Jerusalem Post zaznaczył, że zwycięstwa takich kandydatów mogą zwiększyć presję na przyszłych kandydatów Partii Demokratycznej na prezydenta w kwestii ich stanowiska wobec relacji USA z Izraelem.

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