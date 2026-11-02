Критики допомоги Ізраїлю можуть увійти до Палати представників США — Jerusalem Post

Перед проміжними виборами у США група прогресивних кандидатів від Демократичної партії, які різко критикують воєнну кампанію Ізраїлю в Газі та виступають за припинення американської військової допомоги, може здобути місця в Палаті представників. Як повідомляє Jerusalem Post, в Ізраїлі це розглядають як потенційний виклик традиційній двопартійній підтримці ізраїльської держави у Вашингтоні.

За припущенням видання, щонайменше семеро кандидатів можуть приєднатися до чинної групи прогресивних законодавців, відомої як Squad. Їхня можлива поява в Конгресі відбувається на тлі поглиблення розбіжностей усередині Демократичної партії щодо політики США стосовно Ізраїлю після війни в Газі.

Кандидати та їхні заяви

Серед помітних кандидатів — колишній контролер Нью-Йорка Бред Лендер, який балотується в 10-му виборчому окрузі штату Нью-Йорк. Він заявив CBS News, що побачив на Західному березі Йордану «етнічні чистки». Лендер також стверджував, що ізраїльські поселенці виганяли палестинців із сіл у Йорданській долині та підпалювали будинки.

Кандидат від 13-го округу Мічигану Донован Маккінні назвав дії Ізраїлю в Газі геноцидом і заявив, що підтримав би припинення допомоги США Ізраїлю, якби було встановлено факт геноциду. Він сказав, що самостійно ознайомився з визначенням цього поняття після того, як, за його словами, ООН описала ситуацію таким чином.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кандидатка від 13-го округу Нью-Йорка Делія Авіла-Шевальє критикувала подальше фінансування та озброєння Ізраїлю Сполученими Штатами. Вона також брала участь у пропалестинських протестах у Колумбійському університеті, зокрема в мітингу 8 жовтня 2023 року.

Заклики обмежити підтримку Ізраїлю

Кандидатка з Каліфорнії Анджела Гонсалес-Торрес підтримала припинення допомоги США Ізраїлю, санкції та блокування постачань озброєнь. Вона також заявила, що підтримка руху Boycott, Divestment and Sanctions, або BDS, є мінімально необхідною позицією.

Лікар Адам Хамаві, який балотується у 12-му окрузі Нью-Джерсі та працював у Газі під час війни, неодноразово звинувачував Ізраїль у геноциді. За його словами, досвід роботи в Газі переконав його, що він має впливати на те, як у Вашингтоні витрачають кошти американських платників податків.

Членкиня Палати представників Александрія Окасіо-Кортес, одна з найвпливовіших прогресивних демократок, раніше заявляла, що безумовна допомога Ізраїлю сприяла тому, що вона назвала геноцидом у Газі. У Jerusalem Post зазначили, що перемоги таких кандидатів можуть посилити тиск на майбутніх кандидатів у президенти від Демократичної партії щодо їхньої позиції стосовно відносин США та Ізраїлю.

Читай нас у