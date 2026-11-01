W Serbii zatrzymano szefa Zarządu Policji Kryminalnej Marko Kričaka oraz Boško Šekulovicia, policyjnego dowódcę ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej. Są oni podejrzani o nadużycie stanowiska służbowego i niewykonanie obowiązków służbowych, informuje Al Jazeera.

Podejrzenia wobec urzędników

Główny prokurator Belgradu Nenad Stefanović oświadczył, że działania Kričaka i Šekulovicia, według śledztwa, naruszyły prawa byłego szefa belgradzkiej policji Veselina Milicia.

Podejrzenia pojawiły się podczas śledztwa w sprawie majowego zabójstwa domniemanego przedstawiciela środowiska przestępczego w restauracji w Belgradzie. Milić został zatrzymany kilka dni po zabójstwie pod zarzutem niezgłoszenia przestępstwa i pomocy sprawcy.

Przebywając w areszcie, Milić podjął kroki prawne przeciwko Kričakowi i Šekuloviciowi. Oskarżył ich o przekazanie prokuraturze niepełnych i fałszywych dowodów.

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Prokuratura zaprzecza związkowi politycznemu

Grupy studenckie wcześniej oskarżały Kričaka o brutalność podczas działań policji na demonstracjach, które przyczyniły się do upadku rządzącej Serbskiej Partii Postępowej Aleksandara Vučicia. W ubiegłym tygodniu domagały się odwołania Kričaka oraz kilku szefów policji i służb specjalnych w ramach szeroko zakrojonych reform.

Jednocześnie Stefanović oświadczył, że zatrzymanie nie jest związane z wynikiem wyborów parlamentarnych. W przedterminowych wyborach 25 października zwyciężył popierany przez studentów ruch Lista Studentów, kończąc 14-letnie rządy Serbskiej Partii Postępowej Vučicia.

Zatrzymania nastąpiły w dniu, w którym tysiące ludzi w Nowym Sadzie uczciły pamięć 16 osób, które zginęły dwa lata temu w wyniku zawalenia się betonowego zadaszenia na niedawno przebudowanym dworcu kolejowym. Uczestnicy akcji uczcili każdą ofiarę minutą ciszy.

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