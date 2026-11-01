塞尔维亚拘留刑事警察局局长——半岛电视台

塞尔维亚拘留了刑事警察局局长马尔科·克里查克以及负责打击有组织犯罪的警察指挥官博什科·舍库洛维奇。半岛电视台报道，两人涉嫌滥用职权和未履行公务职责。

对官员的怀疑

贝尔格莱德首席检察官内纳德·斯特凡诺维奇表示，根据调查，克里查克和舍库洛维奇的行为损害了贝尔格莱德前警察局长韦塞林·米利奇的权利。

这些怀疑是在调查5月贝尔格莱德一家餐厅内一名疑似犯罪圈人士被杀案时出现的。米利奇在谋杀案发生数日后被拘留，涉嫌未报告犯罪并协助实施者。

米利奇在被羁押期间对克里查克和舍库洛维奇采取了法律行动。他指控两人向检方提供不完整且虚假的证据。

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检察机关否认存在政治关联

学生团体此前指责克里查克在警方应对示威活动时使用暴力，这些示威促成了亚历山大·武契奇执政的塞尔维亚进步党的垮台。上周，他们要求在大规模改革框架内撤换克里查克以及数名警察和安全部门负责人。

与此同时，斯特凡诺维奇表示，此次拘留与议会选举结果无关。在10月25日举行的提前选举中，获学生支持的“学生名单”运动获胜，结束了武契奇领导的塞尔维亚进步党14年的执政。

拘留发生当天，数千人在诺维萨德悼念两年前一座最近重建的火车站混凝土雨棚坍塌事故中遇难的16人。活动参与者为每一名遇难者默哀一分钟。

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