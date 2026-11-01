У Сербії затримали очільника кримінальної поліції — Al Jazeera

У Сербії затримали очільника Управління кримінальної поліції Марко Кричака та поліцейського командира з боротьби з організованою злочинністю Бошка Шекуловича. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем і невиконанні службових обов’язків, повідомляє Al Jazeera.

Підозри щодо посадовців

Головний прокурор Белграда Ненад Стефанович заявив, що дії Кричака та Шекуловича, за версією слідства, завдали шкоди правам колишнього керівника белградської поліції Веселіна Міліча.

Підозри виникли під час розслідування вбивства ймовірного представника кримінального середовища в ресторані Белграда у травні. Міліча затримали через кілька днів після вбивства за підозрою в неповідомленні про злочин і допомозі виконавцю.

Перебуваючи під вартою, Міліч розпочав юридичні дії проти Кричака та Шекуловича. Він звинуватив їх у наданні прокуратурі неповних і неправдивих доказів.

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Прокуратура заперечує політичний зв’язок

Студентські групи раніше звинувачували Кричака в жорстокості під час дій поліції на демонстраціях, які сприяли падінню правлячої Сербської прогресивної партії Александра Вучича. Минулого тижня вони вимагали усунути Кричака та кількох керівників поліції і спецслужб у межах масштабних реформ.

Водночас Стефанович заявив, що затримання не пов’язане з результатом парламентських виборів. На дострокових виборах 25 жовтня перемогу здобув підтримуваний студентами рух «Студентський список», завершивши 14-річне правління Сербської прогресивної партії Вучича.

Затримання відбулися в день, коли тисячі людей у Новому Саді вшанували пам’ять 16 загиблих внаслідок обвалу бетонного навісу на нещодавно реконструйованому залізничному вокзалі два роки тому. Учасники акції вшанували кожну жертву хвилиною мовчання.

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