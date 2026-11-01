Латвия на неопределенный срок запретила въезд пропагандистке Собчак

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о включении российской журналистки Ксении Собчак и её мужа, театрального режиссёра Константина Богомолова, в список лиц, нежелательных для пребывания в стране.

Согласно решению главы латвийского внешнеполитического ведомства, обоим деятелям запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок. В МИД Латвии не предоставили конкретных разъяснений относительно оснований для принятия этого решения, однако страна последовательно ограничивает въезд российским деятелям культуры и СМИ, которые поддерживают или терпимо относятся к агрессивной политике Кремля.

Источник: Соцсеть X Байбы Браже.

Ранее Собчак устроила истерику после заявления Зеленского об опасности полётов над РФ.

Опубликованная хакерами переписка российской пропагандистки Ксении Собчак, как утверждается, демонстрирует принципы работы подконтрольных Кремлю СМИ. Из переписки следует, что редакциям рекомендовали избегать освещения топливного кризиса и последствий ударов Сил обороны Украины по объектам российской нефтяной инфраструктуры.

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