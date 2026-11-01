Вооруженные силы Латвии предупредили о возможной угрозе воздушному пространству — LSM English
Национальные вооруженные силы Латвии предупредили о потенциальной угрозе воздушному пространству в муниципалитетах Лудза и Краслава. Жители этих территорий получили сообщения через систему мобильного оповещения, сообщает LSM English.
Два уровня оповещения
Вооруженные силы Латвии используют двухуровневую систему мобильных оповещений. Желтый уровень носит информационный характер и не предусматривает немедленных действий, но призывает людей учитывать возможную угрозу в воздушном пространстве Латвии.
Оранжевый уровень применяется в случае подтвержденной угрозы в воздушном пространстве. После такого сообщения жители должны немедленно действовать в соответствии с предоставленными инструкциями.
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Рекомендации для жителей
Людям в зоне действия предупреждения советуют в помещении перейти в место, где между ними и внешней частью здания есть как минимум две стены. Тем, кто находится в автомобиле, рекомендуют оценить ситуацию: продолжить движение к безопасному месту или покинуть машину, отойти от дороги и найти ближайшее укрытие.
Если слышен взрыв, следует оставаться в помещении и держаться подальше от окон и дверей. После взрыва не следует выходить до сообщения экстренных служб или как минимум в течение десяти минут после последнего взрыва. Людей также призвали не публиковать фото или видео в социальных сетях, чтобы не распространять дезинформацию и не раскрывать оборонные позиции.
К ближайшему укрытию, в том числе подвалу или бомбоубежищу, следует направляться только тогда, когда система раннего оповещения укажет на такую необходимость. Людям вне зоны предупреждения рекомендуют выполнять указания соответствующих органов и убедиться, что их близкие в затронутых районах знают об опасности.